Китай снизил закупки российской нефти

За первые пять месяцев 2025 года Китай купил у России 40,763 миллиона тонн нефти, что на 12,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эти данные были предоставлены Главным таможенным управлением КНР и цитированы «Прайм».

Общий объем поставок составил более 21 миллиард долларов, что на 24,44% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Однако в мае 2025 года Китай импортировал 8,38 миллиона тонн российской нефти, что на 5,95% меньше по сравнению с маем прошлого года.

В конце мая Китай отклонил танкер с 2,1 миллиона баррелей российской нефти премиум-класса из-за опасений вторичных санкций со стороны США. Также на снижение закупок влияют сокращение потребности в нефти и конкуренция на китайском рынке со стороны Малайзии, которая сдала Саудовскую Аравию и теперь занимает второе место по поставкам нефти в КНР.