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Китай работает над «искусственным солнцем»: рекордная температура плазмы

Китайские ученые сделали значительный шаг впере...

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Китайские ученые сделали значительный шаг вперед в разработке установок для термоядерного синтеза. В научном центре провинции Аньхой на экспериментальном сверхпроводящем токамаке EAST им удалось удерживать поток плазмы в течение рекордных 1066 секунд. При этом температура внутри реактора достигла ошеломляющих 100 миллионов градусов по Цельсию — в несколько раз выше, чем в ядре Солнца, пишет МК.

Этот прорыв приближает человечество к созданию источника чистой и практически неисчерпаемой энергии. Технология термоядерного синтеза, лежащая в основе работы токамака, рассматривается как альтернатива традиционным источникам — углю и газу. Кроме того, термоядерные реакторы значительно безопаснее: они исключают риск катастроф, подобных авариям на атомных электростанциях.

На данный момент EAST является экспериментальной установкой. Ученые подчеркивают, что проект ориентирован на получение фундаментальных знаний и опыта, которые в будущем позволят создавать эффективные и надежные термоядерные электростанции.

По мнению команды разработчиков, достигнутый результат — это первый крупный рубеж на пути к развитию новых энергетических технологий. В будущем подобные установки смогут обеспечивать энергией крупные города и промышленные центры, сводя к минимуму вред для окружающей среды.

Цель эксперимента — сформировать научную и технологическую базу для долговременной и стабильной эксплуатации термоядерных реакторов. В перспективе такие проекты могут стать фундаментом глобальной энергетической безопасности.

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