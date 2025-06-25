Китай показал дрон размером с комара

Китайские инженеры представили дрон, размером с комара, предназначенный для военных операций. Бионическую платформу для таких летательных аппаратов разработали специалисты Оборонного научно-технического университета НОАК. Эти миниатюрные дроны могут использоваться для разведки, спасательных операций в труднодоступных местах и проведения спецопераций, например, в городских условиях.

Представители разработчиков отметили, что такие роботы идеально подходят для скрытных разведывательных операций, а также для задач на поле боя. Прототип, который был показан журналистам, представляет собой миниатюрный дрон с двумя крыльями и тремя лапками, по размеру напоминающий крупного комара. Также была представлена модель немного большего размера с двумя парами крыльев и ног, управляемая через смартфон.

Микродроны оснащены передовыми системами питания, электроникой и датчиками, что позволяет им выполнять важные задачи, несмотря на свои компактные размеры. Однако, для создания таких аппаратов требуется сотрудничество в области микросистем, материаловедения и бионики, так как миниатюризация всех необходимых компонентов представляет собой большую техническую сложность.

В других странах также разрабатываются подобные устройства, например, вертолетные БПЛА Black Hornet, которые используются НАТО.

Источник: hightech.plus