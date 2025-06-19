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Китай отправляет военные грузы в Иран в ответ на угрозы США

Китай готовит ответ США: его действия на Ближне...

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Мировые СМИ активно следят за действиями Китая и Ирана в связи с обострением конфликта на Ближнем Востоке.

Недавно стало известно, что из Китая в Иран вылетели несколько грузовых самолётов. Хотя информация о содержимом рейсов не была раскрыта, западные аналитики предполагают, что это мог быть крупный груз военной техники. Об этом сообщает издание The Telegraph.

Полёты проходили без огласки, через Казахстан, Узбекистан и Туркменистан, а затем исчезали с радаров. В документах значился Люксембург как конечный пункт, но самолёты в Европу так и не летели. Эксперты отмечают, что для транспортировки военных грузов часто используют самолёты типа Boeing-747.

Некоторые российские аналитики считают, что такие шаги Китая — это продуманный и выгодный ход. Иран является для Китая не только важным торговым партнёром, но и стратегическим союзником, что помогает укрепить новые транспортные маршруты. Сотрудничество двух стран усиливается на фоне растущей напряжённости между Западом и регионами, где действуют такие силы.

Источник: akpars.ru

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