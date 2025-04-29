Киркоров пообещал Рудковской не использовать огонь после инцидента на концерта

Минувшую пятницу Филипп Киркоров едва не получил серьёзную травму во время своего сольного концерта в Санкт-Петербурге. В одном из номеров с пиротехникой у поп-короля загорелась одежда, но, к счастью, артист отделался испугом. Момент происшествия был зафиксирован на видео, которое вскоре стало популярным в сети.

Яна Рудковская, которая находилась на мероприятии, сообщила в своём телеграм-канале, что певец в полном порядке и не пострадал. Звёздный продюсер добавила, что Киркоров пообещал больше не использовать куртки с пиротехникой на сцене. «Фил — жив, здоров, больше куртку с пиротехникой обещал не использовать, от греха подальше», — написала Рудковская.

Напомним, что 30 апреля у Филиппа Киркорова день рождения, и Рудковская также подчеркнула, что артист «копит силы» для праздника. Что касается инцидента, сам Филипп отметил, что причиной происшествия стал человеческий фактор, и никто из его команды не был уволен.