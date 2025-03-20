Не у нас
· 16+ · Екатерина Елисеева

Казанские спортсмены оказались в 6 этапе шоу «Титаны» на ТНТ

Татарстанские спортсмены показали одни из лучши...

Предоставлено изданию

Подписаться на Дзен.канал

Спортсмены продолжают бороться за звание «Титана» и денежный приз в 10 миллионов рублей в шоу на ТНТ. В это воскресенье искусственный интеллект подготовил новое испытание для оставшихся 65 участников из 111 — статическое удержание собственного веса. Атлетам предстояло как можно дольше провисеть на 5-метровом столбе, не касаясь земли. По итогам индивидуального зачета 20 участников с худшими результатами отправились на испытание на выбывание.

В первой группе выступили Дмитрий Яшанькин и сестры Регина и Альбина Мухаметшины. Татарстанские спортсмены показали одни из лучших результатов. Альбина и Регина провисели чуть больше 41 минуты, а Дмитрий стал лидером своей команды с результатом более 42 минут.

Во второй группе оказался казанский участник Данил «Регбист» Алеев, ранее подвергшийся критике за сексистские высказывания. Ему удалось продержаться 25 минут, однако Софья Александрова показала более высокий результат, что стало поводом для подшучивания над ним. Данил заявил, что женщины не всегда дальновидны, и выразил мнение, что важно не просто удивить соперников, а продержаться в проекте как можно дольше и достойно представлять себя.

Абсолютным рекордсменом испытания стала Полина Волчек, чемпионка мира по спортивному и артистическому пилону. Алеев признал ее превосходство, отметив, что, хотя он ранее заявлял, что найдется мужчина, который окажется сильнее любой девушки, в данном случае Полина показала лучший результат.

Никита Королев, продержавшись 5 минут 28 секунд, оказался в числе участников испытания на выбывание — банджи. Атлетам предстояло прыгать с помощью банджи и собирать мячи одного цвета. Королев собрал пять мячей, что позволило ему пройти в следующий этап.

Смогут ли казанские участники преодолеть седьмое испытание, станет известно 23 марта в 21:00 в новом выпуске шоу «Титаны» на ТНТ.

16+

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

У экс-хоккеиста "Ак Барса" могло остановиться сердце из-за наркотиков

Гид по скидкам Казани

день назад

Обнови стиль с умом: магазины и стилисты Казани для создания гардероба мечты

сколько дней нельзя находиться в помещении после дезинфекции от грибка и плесени

Не у нас

день назад

В магазинах России нашли опасную тушёнку

Интересное в Казани

3 дня назад

«Это не про свободу, а про выживание»: предприниматель из Казани рассказал, кому не стоит открывать свой бизнес

установить вытяжку на кухне цена в Красноярске

Не у нас

7 часов назад

В Африке ученые нашли следы неизвестной жизни в тоннелях

Новости Казани

день назад

В Казани на время могут остановить движение метрополитена

Не у нас

день назад

Названы лучшие маршруты для автопутешествий по России

Не у нас

23 часа назад

КП: заработная плата в 230 тысяч рублей обеспечит максимальную пенсию

Не у нас

4 часа назад

Уничтожено 96% морских видов: 250 млн лет назад чуть не погибло все живое
Новости Казани
5 часов назад

В Казани 2 апреля пройдет предпоказ фильма «Батя 2. Дед»

Зрители снова увидят юного Макса, а его Деда сы...

Не у нас

22 минуты назад

Казанские спортсмены оказались в 6 этапе шоу «Титаны» на ТНТ

Гид по скидкам Казани

день назад

Открой для себя новые возможности: редакция подготовила подборку для личного роста

Новости Казани

47 минут назад

В Казани суд присяжных оправдал 5 фигурантов дела «бригады Джамая»

Новости Татарстана

час назад

Суд приостановил работу производственного цеха кулинарии «Оливье» в Бугульме
Бастрыкин приказал повторно возбудить дело по ф...
Новости Казани
12 минут назад

Бастрыкин приказал повторно возбудить дело по факту смерти казанца от кипятка

Не у нас

2 часа назад

В Тихом океане ученые нашли жуткое нечто

Новости Татарстана

2 часа назад

Житель Тукаевского района обвиняется в мошенничестве с 25 участками земли

Не у нас

2 часа назад

Вселенная с самого начала создала все условия для появления разумной жизни
Казань засияла: открытие конкурса "Мисс и Мисси...
Интересное в Казани
6 дней назад

Казань засияла: открытие конкурса "Мисс и Миссис Бизнес Татарстан 2025