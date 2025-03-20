Казанские спортсмены оказались в 6 этапе шоу «Титаны» на ТНТ

Спортсмены продолжают бороться за звание «Титана» и денежный приз в 10 миллионов рублей в шоу на ТНТ. В это воскресенье искусственный интеллект подготовил новое испытание для оставшихся 65 участников из 111 — статическое удержание собственного веса. Атлетам предстояло как можно дольше провисеть на 5-метровом столбе, не касаясь земли. По итогам индивидуального зачета 20 участников с худшими результатами отправились на испытание на выбывание.

В первой группе выступили Дмитрий Яшанькин и сестры Регина и Альбина Мухаметшины. Татарстанские спортсмены показали одни из лучших результатов. Альбина и Регина провисели чуть больше 41 минуты, а Дмитрий стал лидером своей команды с результатом более 42 минут.

Во второй группе оказался казанский участник Данил «Регбист» Алеев, ранее подвергшийся критике за сексистские высказывания. Ему удалось продержаться 25 минут, однако Софья Александрова показала более высокий результат, что стало поводом для подшучивания над ним. Данил заявил, что женщины не всегда дальновидны, и выразил мнение, что важно не просто удивить соперников, а продержаться в проекте как можно дольше и достойно представлять себя.

Абсолютным рекордсменом испытания стала Полина Волчек, чемпионка мира по спортивному и артистическому пилону. Алеев признал ее превосходство, отметив, что, хотя он ранее заявлял, что найдется мужчина, который окажется сильнее любой девушки, в данном случае Полина показала лучший результат.

Никита Королев, продержавшись 5 минут 28 секунд, оказался в числе участников испытания на выбывание — банджи. Атлетам предстояло прыгать с помощью банджи и собирать мячи одного цвета. Королев собрал пять мячей, что позволило ему пройти в следующий этап.

Смогут ли казанские участники преодолеть седьмое испытание, станет известно 23 марта в 21:00 в новом выпуске шоу «Титаны» на ТНТ.

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