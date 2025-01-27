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Кардиолог Козлова рассказала, у кого может произойти остановка сердца

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Кардиолог и кандидат медицинских наук Ольга Козлова рассказала о причинах и способах предотвращения внезапной остановки сердца — одной из самых частых причин смертности. В России от этого состояния ежегодно умирают более 250 тысяч человек, и статистика продолжает расти.

Основные признаки и причины остановки сердца

Остановка сердца проявляется следующими симптомами:

  • потеря сознания;
  • отсутствие пульса на крупных артериях;
  • шумное дыхание или его отсутствие;
  • посинение кожи;
  • расширение зрачков.

Перед остановкой сердца часто наблюдаются:

  • боль в груди;
  • нехватка воздуха;
  • головокружение и слабость, которые могут привести к потере равновесия.

Физиологические причины включают:

  • Фибрилляцию желудочков — хаотичные сокращения сердечной мышцы;
  • Асистолию желудочков — полное прекращение работы сердца;
  • Электромеханическую диссоциацию — отсутствие механической активности сердца при сохранении электрической.

Факторы риска

  1. Патологии сердца: кардиомиопатия, врожденные аномалии, заболевания коронарных сосудов.
  2. Заболевания почек: повышенный уровень калия в крови.
  3. Внешние воздействия: передозировка алкоголем, наркотиками, травмы, утопление, отравления (например, дымом).
  4. Электролитные нарушения: чрезмерное использование мочегонных препаратов или резкое изменение диеты.

Контролируемые факторы

  • Курение;
  • Неправильное питание и повышенный уровень холестерина;
  • Злоупотребление алкоголем;
  • Ожирение и сахарный диабет;
  • Чрезмерные физические нагрузки для неподготовленного организма.

Как уменьшить риски

  1. Образ жизни:

    • Отказ от курения и алкоголя;
    • Сбалансированное питание без резкого перехода на строгую диету;
    • Постепенное снижение веса с включением умеренных физических нагрузок.

  2. Контроль здоровья:

    • Регулярный мониторинг уровня сахара и холестерина в крови;
    • Контроль артериального давления;
    • Посещение кардиолога и обследование сердца.

  3. Умеренность в физической активности:
    Избегайте резких нагрузок, особенно если организм не подготовлен. Постепенно увеличивайте уровень физической активности, чтобы не перегружать сердце.

Заключение

Внезапная остановка сердца часто вызвана совокупностью факторов, многие из которых можно предотвратить, изменив образ жизни. Регулярное обращение к врачу и внимательное отношение к своему здоровью помогут снизить риск и вовремя заметить возможные проблемы.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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