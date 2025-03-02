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Камила Валиева рада возвращению на лед

Фигуристка Камила Валиева, несмотря на дисквали...

Фотограф: Pavel Danilyuk: https://www.pexels.com/ru-ru/photo/6541481/

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Фигуристка Камила Валиева, несмотря на дисквалификацию, продолжает тренировки и выступления в ледовых шоу. Спортсменка поделилась мыслями о возвращении на лед и о том, что делает ее счастливой вне спорта.

По ее словам, после начала дисквалификации она на полгода отошла от тренировочного режима, но затем вновь привыкла к ежедневным занятиям. Теперь тренировки стали для нее обязательной частью распорядка.

Отвечая на вопрос о психологической стороне возвращения на лед, Валиева призналась, что сначала это было непросто, но со временем пришло осознание: если действительно любишь свое дело, то к нему всегда возвращаешься с искренним энтузиазмом. По ее словам, желание быть лучшей и оставаться в форме – главный стимул продолжать работать.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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