Камила Валиева рада возвращению на лед

Фигуристка Камила Валиева, несмотря на дисквалификацию, продолжает тренировки и выступления в ледовых шоу. Спортсменка поделилась мыслями о возвращении на лед и о том, что делает ее счастливой вне спорта.

По ее словам, после начала дисквалификации она на полгода отошла от тренировочного режима, но затем вновь привыкла к ежедневным занятиям. Теперь тренировки стали для нее обязательной частью распорядка.

Отвечая на вопрос о психологической стороне возвращения на лед, Валиева призналась, что сначала это было непросто, но со временем пришло осознание: если действительно любишь свое дело, то к нему всегда возвращаешься с искренним энтузиазмом. По ее словам, желание быть лучшей и оставаться в форме – главный стимул продолжать работать.