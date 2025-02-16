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Какие витамины необходимы россиянам весной?

Специалисты медицинской лаборатории «Гемотест» ...

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Специалисты медицинской лаборатории «Гемотест» совместно с «СБЕР ЕАПТЕКА» провели исследование, чтобы выяснить, каких витаминов не хватает россиянам. Результаты показали, что значительная часть населения испытывает нехватку важных микроэлементов, что может негативно отражаться на здоровье.

Дефицитные витамины: группа B, йод и антиоксиданты

Наиболее распространена нехватка витаминов группы B:

  • B1 (тиамин) — недостаток выявлен у 24% обследованных,
  • B6 (пиридоксин) — в дефиците у 16%,
  • B12 — не хватает 2,6% россиян.

Дефицит этих витаминов может вызывать нарушения в работе нервной системы, хроническую усталость, снижение концентрации и ухудшение памяти. Нехватка B12 связана с анемией и повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний.

Еще одной серьезной проблемой оказался йододефицит, с которым сталкивается каждый седьмой житель страны. Йод необходим для нормальной работы щитовидной железы, а его нехватка может приводить к гормональным сбоям, нарушениям обмена веществ и упадку сил.

Также обнаружена нехватка витамина Е у 5,5% обследованных и витамина А у 1,4%. Эти вещества играют важную роль в поддержании здоровья кожи, зрения, иммунитета и репродуктивной системы.

Причины нехватки витаминов

Основной причиной дефицита эксперты называют несбалансированное питание. Употребление фастфуда, недостаток свежих овощей и полезных продуктов приводит к нехватке важных нутриентов.

Также усвоению витаминов могут мешать:

  • заболевания пищеварительной системы, печени и поджелудочной железы,
  • длительный прием некоторых медикаментов,
  • курение и алкоголь,
  • стресс и высокая физическая активность,
  • беременность и повышенные нагрузки на организм.

Кроме того, уровень витаминов зависит от региона проживания. Например, жители Севера, Сибири и Урала чаще страдают от нехватки витамина D и йода из-за дефицита солнечного света и особенностей местного рациона.

Почему не стоит принимать витамины без анализа?

Эксперты предупреждают, что бесконтрольный прием витаминов может быть опасен. Их избыток способен нанести организму вред не меньше, чем нехватка.

Перед началом приема важно сдать анализы и проконсультироваться с врачом, чтобы подобрать правильную дозировку и избежать возможных рисков.

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