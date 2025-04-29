Как защитить личные данные на майских праздниках: советы экспертов

В преддверии майских праздников специалисты группы компаний «Солар» рассказали, как обезопасить личную информацию от мошенников.

Эксперты напоминают о необходимости обновлять программное обеспечение на всех устройствах. Новые версии операционных систем и приложений часто устраняют уязвимости, через которые злоумышленники могут получить доступ к данным.

Также рекомендуется использовать надёжные пароли — не менее 12 символов, с чередованием букв, цифр и спецсимволов. Простые комбинации вроде «123456» следует избегать.

Специалисты советуют активировать двухфакторную аутентификацию там, где это возможно. Это создаст дополнительный барьер для злоумышленников.

Не стоит забывать о регулярной проверке банковских выписок: это поможет вовремя заметить подозрительные операции. Кроме того, важно быть осторожными с фишинговыми сайтами, которые могут маскироваться под известные ресурсы, пишет aif.ru.