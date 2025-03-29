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Как провести последние мартовские выходные в Казани?

10 идей для последнего мартовского уик-энда в К...

Фотограф: Vlada Karpovich: https://www.pexels.com/ru-ru/photo/4050401/

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10 идей для последнего мартовского уик-энда в Казани

Вот несколько идей для проведения последнего уик-энда марта в Казани:

  1. Фестиваль индийского кино (16+)
    Если не получается поехать в Индию, то Индия сама приезжает к вам с яркими фильмами, полными колорита и увлекательных сюжетов.
    Когда: 29-30 марта с 16:00, кинотеатр «Мир». Вход бесплатный по регистрации.

  2. Выставка «Фрида. Viva la vida!» (6+)
    Мультимедийная выставка, посвященная жизни и творчеству великой художницы Фриды Кало, вдохновившей мир своим искусством.
    Когда: 29 марта с 10:00 до 21:00, центр цифрового искусства Artplay Media. Билеты — 750-900 рублей.

  3. Экскурсия «Казань сквозь века. Как холерная окраина стала культурным центром» (12+)
    Погрузитесь в историю района Федоровского бугра, который когда-то был опасным местом, а теперь стал важной частью города.
    Когда: 29 марта в 13:00, точка сбора у памятника К.Фиксу. Билеты — 1200 рублей.

  4. Матч УНИКС — «Пари Нижний Новгород» (0+)
    Болейте за УНИКС в матче с Нижним Новгородом и поддержите наших ребят!
    Когда: 29 марта в 18:00, «Баскет Холл». Билеты — от 290 рублей.

  5. Спектакль «Говорит Москва» (18+)
    История взросления девочки и целой страны на фоне разговоров о семье и власти — настоящая драма на сцене.
    Когда: 29 марта в 19:00, Особняк Демидова. Билеты — 2500 рублей.

  6. Магический экспресс (6+)
    Погружение в волшебный мир с фокусами, играми и научными экспериментами на маршруте Казань — Васильево — Казань.
    Когда: 30 марта в 13:45, Центральный ЖД-вокзал. Билеты — 2500 рублей.

  7. Лекция «Черные дыры как астрофизические объекты» (16+)
    Узнайте, как ученые исследуют черные дыры и какие премии за это получают.
    Когда: 30 марта в 16:00, Центр современной культуры «Смена». Билеты — 200-500 рублей.

  8. Комедия «Ни дать, ни зять» (6+)
    Спектакль с участием актеров из «Уральских пельменей» и театров Москвы о квартирном вопросе и отношениях между поколениями.
    Когда: 30 марта в 18:00, КСК «Уникс». Билеты — 3200-5200 рублей.

  9. Концерт Emin’а (6+)
    Звезда поп-сцены Emin выступит с концертами в Казани, где зрители смогут насладиться новыми композициями и каверами на великих исполнителей.
    Когда: 30 марта в 18:00, театр им. Г.Камала. Билеты — от 6500 рублей.

  10. Стендап Валеры Киракосьяна (18+)
    Комик с потрясающим чувством юмора, участник «Stand Up» и «Comedy Баттл», подарит вам вечер смеха и самоиронии.
    Когда: 30 марта в 18:00, StandUp Club Kazan. Билеты — 800-1200 рублей.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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