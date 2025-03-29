Как провести последние мартовские выходные в Казани?
Фотограф: Vlada Karpovich: https://www.pexels.com/ru-ru/photo/4050401/
10 идей для последнего мартовского уик-энда в Казани
Вот несколько идей для проведения последнего уик-энда марта в Казани:
Фестиваль индийского кино (16+)
Если не получается поехать в Индию, то Индия сама приезжает к вам с яркими фильмами, полными колорита и увлекательных сюжетов.
Когда: 29-30 марта с 16:00, кинотеатр «Мир». Вход бесплатный по регистрации.
Выставка «Фрида. Viva la vida!» (6+)
Мультимедийная выставка, посвященная жизни и творчеству великой художницы Фриды Кало, вдохновившей мир своим искусством.
Когда: 29 марта с 10:00 до 21:00, центр цифрового искусства Artplay Media. Билеты — 750-900 рублей.
Экскурсия «Казань сквозь века. Как холерная окраина стала культурным центром» (12+)
Погрузитесь в историю района Федоровского бугра, который когда-то был опасным местом, а теперь стал важной частью города.
Когда: 29 марта в 13:00, точка сбора у памятника К.Фиксу. Билеты — 1200 рублей.
Матч УНИКС — «Пари Нижний Новгород» (0+)
Болейте за УНИКС в матче с Нижним Новгородом и поддержите наших ребят!
Когда: 29 марта в 18:00, «Баскет Холл». Билеты — от 290 рублей.
Спектакль «Говорит Москва» (18+)
История взросления девочки и целой страны на фоне разговоров о семье и власти — настоящая драма на сцене.
Когда: 29 марта в 19:00, Особняк Демидова. Билеты — 2500 рублей.
Магический экспресс (6+)
Погружение в волшебный мир с фокусами, играми и научными экспериментами на маршруте Казань — Васильево — Казань.
Когда: 30 марта в 13:45, Центральный ЖД-вокзал. Билеты — 2500 рублей.
Лекция «Черные дыры как астрофизические объекты» (16+)
Узнайте, как ученые исследуют черные дыры и какие премии за это получают.
Когда: 30 марта в 16:00, Центр современной культуры «Смена». Билеты — 200-500 рублей.
Комедия «Ни дать, ни зять» (6+)
Спектакль с участием актеров из «Уральских пельменей» и театров Москвы о квартирном вопросе и отношениях между поколениями.
Когда: 30 марта в 18:00, КСК «Уникс». Билеты — 3200-5200 рублей.
Концерт Emin’а (6+)
Звезда поп-сцены Emin выступит с концертами в Казани, где зрители смогут насладиться новыми композициями и каверами на великих исполнителей.
Когда: 30 марта в 18:00, театр им. Г.Камала. Билеты — от 6500 рублей.
Стендап Валеры Киракосьяна (18+)
Комик с потрясающим чувством юмора, участник «Stand Up» и «Comedy Баттл», подарит вам вечер смеха и самоиронии.
Когда: 30 марта в 18:00, StandUp Club Kazan. Билеты — 800-1200 рублей.
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