Как провести последние мартовские выходные в Казани?

10 идей для последнего мартовского уик-энда в Казани

Вот несколько идей для проведения последнего уик-энда марта в Казани:

Фестиваль индийского кино (16+)

Если не получается поехать в Индию, то Индия сама приезжает к вам с яркими фильмами, полными колорита и увлекательных сюжетов.

Когда: 29-30 марта с 16:00, кинотеатр «Мир». Вход бесплатный по регистрации.

Выставка «Фрида. Viva la vida!» (6+)

Мультимедийная выставка, посвященная жизни и творчеству великой художницы Фриды Кало, вдохновившей мир своим искусством.

Когда: 29 марта с 10:00 до 21:00, центр цифрового искусства Artplay Media. Билеты — 750-900 рублей.

Экскурсия «Казань сквозь века. Как холерная окраина стала культурным центром» (12+)

Погрузитесь в историю района Федоровского бугра, который когда-то был опасным местом, а теперь стал важной частью города.

Когда: 29 марта в 13:00, точка сбора у памятника К.Фиксу. Билеты — 1200 рублей.

Матч УНИКС — «Пари Нижний Новгород» (0+)

Болейте за УНИКС в матче с Нижним Новгородом и поддержите наших ребят!

Когда: 29 марта в 18:00, «Баскет Холл». Билеты — от 290 рублей.

Спектакль «Говорит Москва» (18+)

История взросления девочки и целой страны на фоне разговоров о семье и власти — настоящая драма на сцене.

Когда: 29 марта в 19:00, Особняк Демидова. Билеты — 2500 рублей.

Магический экспресс (6+)

Погружение в волшебный мир с фокусами, играми и научными экспериментами на маршруте Казань — Васильево — Казань.

Когда: 30 марта в 13:45, Центральный ЖД-вокзал. Билеты — 2500 рублей.

Лекция «Черные дыры как астрофизические объекты» (16+)

Узнайте, как ученые исследуют черные дыры и какие премии за это получают.

Когда: 30 марта в 16:00, Центр современной культуры «Смена». Билеты — 200-500 рублей.

Комедия «Ни дать, ни зять» (6+)

Спектакль с участием актеров из «Уральских пельменей» и театров Москвы о квартирном вопросе и отношениях между поколениями.

Когда: 30 марта в 18:00, КСК «Уникс». Билеты — 3200-5200 рублей.

Концерт Emin’а (6+)

Звезда поп-сцены Emin выступит с концертами в Казани, где зрители смогут насладиться новыми композициями и каверами на великих исполнителей.

Когда: 30 марта в 18:00, театр им. Г.Камала. Билеты — от 6500 рублей.