Не у нас
· 16+ · Диана Вагапова

Как домашние животные помогают избавиться от стресса?

Заметили ли вы, что владельцы животных, как пра...

Подписаться на Дзен.канал

Заметили ли вы, что владельцы животных, как правило, выглядят более спокойными и счастливыми, а вот те, кто их не любит, часто нервничают и страдают от различных болезней? Это не магия, а научно обоснованное влияние животных на психическое здоровье человека. Они помогают бороться со стрессом, дарят эмоциональную поддержку и отвлекают от негативных мыслей. И не зря: все болезни, как известно, от нервов. Влияние животных активно используется в различных терапевтических программах, например, в больницах и домах престарелых, где они помогают улучшить эмоциональное состояние пациентов.

Исследования подтверждают, что животные — отличное средство от стресса. Их благотворное влияние на здоровье человека было доказано научно.

Собаки — верные друзья и антистресс-терапевты

Исследования показали, что общение с собаками снижает уровень кортизола (гормона стресса) и повышает уровень окситоцина (гормона счастья). Люди, проводившие время с собаками, отмечали снижение тревожности и улучшение настроения, особенно те, кто испытывает высокий уровень стресса. Прогулки с питомцами способствуют выработке эндорфинов (гормонов радости) и снижают уровень стресса. Собаки также помогают заводить новые знакомства на прогулках, что снижает чувство одиночества.

Лечебный эффект мурчания кошки

Ученые утверждают, что владельцы кошек имеют на 30% меньший риск сердечных заболеваний. Это связано с успокаивающим эффектом мурлыканья. Частоты вибраций кошачьего мурлыканья (от 20 до 140 Гц) способствуют снижению стресса, улучшению сна и даже могут ускорить заживление тканей. Поглаживание кошек снижает артериальное давление и уровень стресса, а также способствует выработке окситоцина.

Аквариумные рыбки и расслабление

Наблюдение за аквариумными рыбками снижает уровень стресса и улучшает концентрацию. Исследования показали, что это помогает снизить артериальное давление и частоту сердечных сокращений. Журчание воды создает успокаивающий фон, похожий на медитацию, что способствует расслаблению.

Мелкие грызуны помогают от стресса

Контакт с мелкими грызунами, такими как хомячки или морские свинки, помогает снижать уровень стресса у детей и взрослых. Поглаживание этих животных стимулирует выработку окситоцина, что способствует расслаблению и улучшению настроения. Уход за ними развивает ответственность и учит заботиться о других.

Как видите, животные действительно обладают уникальной способностью оказывать позитивное влияние на наше психоэмоциональное состояние, а их присутствие в жизни помогает значительно снизить стресс и улучшить качество жизни.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Пловец, тренер, капитан: Никита Королев о победах, страхах и испытаниях на пути к успеху

Интересное в Казани

день назад

Откуда скидки 60% на анализы в Казани? Разбираемся, можно ли им доверять

как вывести всех тараканов из квартиры

Новости Татарстана

4 часа назад

Владимир Леонов рассказал, почему будут открывать школу Загитовой, а не Валиевой

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Этот вечер вы не забудете: бары и рестораны Казани, где стоит побывать хотя бы раз в жизни

стоимость фото на документы в Новосибирске

Новости Татарстана

7 часов назад

В аэропорту Казани и Нижнекамска 22 февраля ввели временные ограничения

Новости Казани

21 час назад

Стало известно, когда в Казани откроется Школа фигурного катания Загитовой

Новости Татарстана

день назад

Бастрыкин затребовал доклад по делу о смерти студента на паре в Татарстане

Новости Казани

4 часа назад

22-летняя Алина Загитова выступила с номером на льду Амура

Новости Татарстана

22 часа назад

В Татарстане ожидается -28 градусов
Новости Казани
2 дня назад

В Казани 25 февраля могут перекрыть ряд улиц из-за съемок фильма

Проект постановления об ограничении движения се...

Не у нас

8 минут назад

Лишь 3% россиян готовы работать под начальством женщины

Гид по скидкам Казани

день назад

Женский гид в Казани: красота, стиль, здоровье и отдых для современных женщин

Новости Татарстана

23 минуты назад

В 3 городах Татарстана силовики ищут нелегалов в клубах единоборств

Новости Татарстана

33 минуты назад

В 85 лет умер экс-зам премьер-министра Татарстана
63-летний казанец выпал с балкона, когда счищал...
Новости Казани
день назад

63-летний казанец выпал с балкона, когда счищал сосульки

Не у нас

43 минуты назад

Зарплата таксистов в разных регионах страны: от 84 606 до 135 788 рублей

Не у нас

58 минут назад

TopSpeed составил топ-10 самых надежных машин и лидером оказалась Mazda 6

Не у нас

час назад

Исследование показало: самый популярный в России суп - сырный

Мечты о квартире сбываются: истории из жизни мо...
Интересное в Казани
5 дней назад

Мечты о квартире сбываются: истории из жизни молодых казанцев