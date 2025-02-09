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К климатическому Армагеддону может привести американский HAARP и его аналоги

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Ученые продолжают изучать причины климатических аномалий последних десятилетий. Помимо парникового эффекта и влияния человека, некоторые аналитики предполагают, что к глобальным катаклизмам могут быть причастны и другие факторы. Все чаще внимание привлекают американский ионосферный комплекс HAARP и его норвежские аналоги.

Что такое HAARP?

HAARP (High-Frequency Active Auroral Research Program) – научно-исследовательский проект, запущенный в 1997 году на Аляске. Его официальная цель – изучение взаимодействия ионосферы с мощным электромагнитным излучением, а также возможное применение в противовоздушной и противоракетной обороне США.

Комплекс включает 180 антенн, некогерентный радар, лазерные локаторы, магнитометры и суперкомпьютеры для анализа сигналов. В 2013 году работу HAARP приостановили, но в 2022 году его задействовали в исследовании ионосферы Юпитера.

Теории о воздействии на климат

Некоторые эксперты считают, что такие установки способны влиять на погодные условия, вызывать землетрясения, ураганы и другие аномалии. Причина в том, что HAARP излучает мощные радиоволны, которые могут воздействовать на верхние слои атмосферы и, возможно, на литосферу.

Хотя научных доказательств прямого влияния HAARP на природные катастрофы нет, сторонники теории заговора указывают на совпадения между работой комплекса и крупными климатическими событиями.

Помимо американских установок, аналогичные комплексы есть в Норвегии. США также владеют как минимум двумя другими подобными системами. Это подогревает дискуссии о возможном секретном применении технологий в целях климатического воздействия.

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