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JAS: Ученые доказали катастрофу и сняли следы реального Рагнарека

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Исследователи из Дании раскрыли истинные причины резкого похолодания, произошедшего примерно 1500 лет назад. По мнению ученых, эти события могли стать основой для легенды о Рагнареке — мифическом конце света в скандинавской культуре, сопровождавшемся разрушительными бедствиями и гибелью богов, включая Тора и Одина. Об этом сообщается в статье Journal of Archaeological Science.

Анализ годичных колец древних дубов, найденных в Дании, подтвердил, что в период с 539 по 541 годы нашей эры действительно наблюдалось резкое изменение климата. Данные, полученные из ледяных кернов Гренландии и археологических находок, указывают на значительное похолодание, из-за которого люди были вынуждены покидать свои дома в поисках новых мест для жизни.

Используя современные технологии, ученые смогли детально зафиксировать эти климатические изменения, что позволило глубже понять исторические события той эпохи.

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