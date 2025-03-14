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Известно, какой сейчас год по исламскому календарю

Когда начинается Новый год по Хиджре?

pixabay.com

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Переселение пророка Мухаммада и его последователей из Мекки в Медину, известное как Хиджра, стало отправной точкой исламского календаря. Это событие произошло в 622 году.

Какой сейчас год по исламскому календарю?

В 2025 году по григорианскому летоисчислению мусульманский календарь охватывает 1446–1447 годы. Основная особенность этого календаря – использование лунного цикла, из-за чего исламские праздники ежегодно сдвигаются.

Когда начинается Новый год по Хиджре?

1446 год начался 7 июля 2024 года и завершится 25 июня 2025 года. Следующий, 1447 год, начнётся 26 июня 2025 года и продлится до 16 июня 2026 года.

Знание исламских дат помогает мусульманам правильно организовывать свои религиозные обряды и значимые события.

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