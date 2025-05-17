Изменение климата стало причиной ускорения мощнейшего в мире течения

Антарктическое циркумполярное течение (АЦП) — единственный океанский поток, полностью охватывающий планету — стало двигаться быстрее. По данным Nature Climate Change, подобное ускорение зафиксировано впервые за всё время наблюдений.

Это течение играет важную роль в поддержании изоляции Антарктиды: оно удерживает холодную воду на юге и не даёт ей смешиваться с более тёплыми субтропическими водами на севере. Южный океан, окружающий континент, активно поглощает избыток тепла из атмосферы — главным образом из-за деятельности человека. Поэтому любые изменения в поведении течения могут иметь серьёзные последствия для климата на всей планете.

Исследователи из США и Китая изучили информацию, полученную от сети автономных буёв Argo, которые на протяжении более десяти лет собирают данные о состоянии мирового океана.

Результаты показали, что повышение температуры воды приводит к ускорению морских течений. В случае с АЦП это усиливает обмен теплом и углеродом между океаническими зонами. Учёные уверены, что тенденция к ускорению сохранится, поскольку Южный океан продолжает накапливать тепло, связанное с человеческой активностью, пишет Кулик.