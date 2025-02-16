Издевавшийся над собакой дончанин Михаил сам ушел из жизни после самосуда

В Донецке мужчина, пытавшийся жестоко издеваться над пекинесом, покончил с собой после того, как местные жители устроили самосуд. Об этом сообщил Telegram-канал Mash на Донбассе.

Инцидент с собакой стал известен 11 февраля, когда в сети появилось видео, на котором двое мужчин пытались вытащить язык пса и снимали это на камеру. Запись вызвала волну возмущения среди местных жителей.

Горожане разыскали одного из участников жестокого поступка — Михаила — и избили его. После этого он записал видео, в котором утверждал, что все происходящее было шуткой и животное не пострадало.

Соседи рассказали, что этот мужчина ранее уже пытался самостоятельно уйти из жизни. Сейчас пекинес находится в приюте, после обследования его планируют вернуть хозяйке.