Избили и заперли: Бастрыкин потребовал возбудить дело о насильном браке ребенка

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту попытки насильственного замужества 16-летней девушки в Екатеринбурге. Как сообщает Ура.ру, в пресс-службе ведомства уточнили, что соответствующее указание получил исполняющий обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Константин Мирошниченко.

В Следственном комитете пояснили, что Бастрыкин также потребовал представить доклад о ходе и результатах расследования, а исполнение поручения взято на контроль центральным аппаратом ведомства.

По данным следствия, в феврале 2024 года родители девушки пытались насильно выдать её замуж за 24-летнего мужчину из этнической группы. После её отказа несовершеннолетнюю избили и удерживали в доме «будущего жениха», не позволяя выйти.