Из-за одного ледника миру угрожает бедствие

Учёные бьют тревогу: климатический кризис может начаться с Антарктиды. Последние исследования показывают, что ледник Туэйтса в западной части континента стремительно теряет устойчивость и может обрушиться в океан даже без дополнительных климатических изменений.

По словам специалистов, лёд буквально сползает в воду с такой скоростью, что дальнейшее потепление не является обязательным условием для разрушения. В некоторых местах толщина ледяного массива достигает двух километров.

Хотя учёные предполагают, что катастрофа вряд ли произойдёт в ближайшие десятилетия, темпы таяния вызывают серьёзные опасения — за последние 30 лет скорость утраты льда только увеличилась. Если ледник полностью растает, уровень океана может подняться на 70 сантиметров, что отразится на жизнях миллионов людей.

Наиболее уязвимыми, по прогнозам экспертов, окажутся прибрежные мегаполисы — в первую очередь Майами, Лондон, Нью-Йорк и Новый Орлеан. Под угрозой также окажутся островные государства в Тихом океане: такие туристические жемчужины, как Мальдивы и Сейшелы, могут полностью исчезнуть, пишет МедиаПоток.