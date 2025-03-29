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Из-за глобального потепления на Земле значительно сократились запасы воды

Гидрологи из Университета Мельбурна пришли к тр...

Фотограф: Pixabay: https://www.pexels.com/ru-ru/photo/34228/

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Гидрологи из Университета Мельбурна пришли к тревожным выводам: глобальное потепление уже существенно сократило запасы воды в почве, водоёмах и снежном покрове, что может привести к необратимым последствиям. Об этом сообщает научный журнал Science.

Исследование, проведённое Донгреолом Рю и Ки-Воном Сео, показало, что за последние 20 лет Земля потеряла более 2000 гигатонн воды — это вдвое больше, чем объёмы таяния гренландских ледников за четыре года. Причина — повышение температуры, которое нарушает естественные водные циклы: несмотря на частые осадки, подземные воды не успевают восполняться, а почва теряет способность удерживать влагу.

Это ведёт к учащению засух, снижению продуктивности сельского хозяйства и дополнительному давлению на оставшиеся пресные ресурсы. Учёные также зафиксировали, что перераспределение воды влияет на вращение планеты: меняется распределение массы, что вызывает смещение оси Земли и её лёгкое "покачивание".

Исследователи предупреждают: без сокращения выбросов парниковых газов и пересмотра подходов к водопользованию последствия могут стать необратимыми. Сельское хозяйство будет требовать всё больше воды, но её запасы стремительно истощаются. Учёные называют своё открытие "тревожным сигналом", который должен привлечь внимание к вопросам устойчивого водопользования и климатической ответственности.

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