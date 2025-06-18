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ИТМО разрабатывает "неклонируемые" наночастицы для паролей

Созданы "неклонируемые" наночастицы для генерац...

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Исследователи из России, Франции и Узбекистана разработали метод, позволяющий создавать уникальные наночастицы из золота и кремния с неповторимыми структурами и спектрами излучения. Эти наночастицы могут использоваться как защитные метки для ценных товаров, а также для создания одноразовых паролей и криптографических ключей. Об этом сообщила пресс-служба университета ИТМО.

Метод заключается в измерении сигнала каждой частицы с помощью спектрометра, чтобы получить уникальные спектры, которые тесно связаны с внутренней структурой частиц. Такие метки можно использовать для защиты микроэлектроники и в аппаратной криптографии для генерации случайных ключей, как отметил научный сотрудник университета ИТМО Мартин Сандомирский.

Созданные метки сложно подделать, так как они состоят из случайно расположенных наночастиц, и для их распознавания требуется мощный микроскоп. Ученые предложили методику, позволяющую считывать такие метки по их фотолюминесцентному свечению, которое зависит от внутренней структуры частиц.

В ходе экспериментов было показано, что каждая наночастица излучает уникальный световой спектр. Это делает невозможным подделку меток, поскольку их оптические свойства нельзя воспроизвести, даже если точно повторить расположение частиц. Ожидается, что каждый квадратный микрометр этих меток будет содержать 930 бит уникальной информации, что позволит использовать их для генерации криптографических ключей и одноразовых паролей.

Исследователи уверены, что в будущем такие наночастицы можно будет использовать в оптических компьютерах для создания сверхзащищенных систем верификации.

Источник: TАСС

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