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Исследователи раскрыли тайну «движущихся камней» в Долине Смерти

Благодаря развитию науки тайна была раскрыта

Википедия/Trialsanderrors

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Долгое время загадочные "путешествующие" камни на дне высохшего озера в Долине Смерти, расположенной в калифорнийском национальном парке, будоражили умы учёных и любителей необычного. Камни, оставлявшие за собой длинные извилистые следы, создавали впечатление, что они движутся сами по себе. Это природное явление входило в число самых загадочных на планете.

Однако благодаря развитию науки тайна была раскрыта. Как отмечает дзен-канал Hi-Tech Mail, в 2014 году специалисты объяснили феномен. Исследования показали, что движение камней обусловлено редким сочетанием природных условий — воды, льда и ветра.

Во время дождей поверхность высохшего озера Рейстрек-Плайя покрывается тонким слоем воды, который ночью превращается в лёд. При достаточной силе ветра эта ледяная корка начинает двигаться, увлекая за собой камни. Таким образом, создаются следы, которые раньше воспринимались как результат необъяснимого перемещения.

Сегодня загадка "ползущих" камней уже не является мистикой, а служит ещё одним примером того, как природа может удивлять — и как наука находит ответы, пишет Кулик.

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