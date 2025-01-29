Исследователи ищут в Сибири доказательства существования древних цивилизаций

Легенды и тайны Сибири до сих пор привлекают исследователей и любителей загадочного. Одна из таких историй повествует о гигантах, оставивших после себя массивные каменные сооружения.

Около пятидесяти лет назад один из исследователей обнаружил внушительную каменную стену, возведённую из огромных валунов. Существует также миф о светловолосых людях, живших под землёй, что, возможно, подтверждается находками подземных жилищ на Ямале.

Эти загадочные факты заставляют местных жителей задуматься о существовании древних цивилизаций в этом регионе. Однако учёные пока не смогли найти убедительных доказательств, подтверждающих эти теории.