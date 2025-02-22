Исследование показало: самый популярный в России суп - сырный

Суп из плавленых сырков с овощами без мяса стал самым популярным первым блюдом у россиян, согласно исследованию, проведенному аналитиками медиаплатформы Food.ru. Они изучили самые популярные рецепты супов по количеству поисковых запросов.

Как сообщает Lenta.ru, всего рецепты супов собрали 24,6 миллиона просмотров. Лидерство по популярности занял суп из плавленых сырков (с более чем 1 млн просмотров). На втором месте оказалась «Царская» похлебка на мясном бульоне (590 тыс. просмотров), а на третьем — сырный суп с лапшой и фрикадельками (588 тыс. просмотров).

В топ-5 также попали суп с солеными огурцами (501 тыс. просмотров) и грузинский суп из фасоли с овощами и рисом (375 тыс. просмотров).

Кроме того, пользователи платформы сделали 749 тыс. запросов на рецепты супов. Среди них наиболее популярными стали сырный суп (37 тыс. запросов), гороховый суп (28 тыс.), куриный суп (22 тыс.), суп с фрикадельками (18 тыс.) и грибной суп (17 тыс.).