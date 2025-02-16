Исследование показало: любовь снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний

Исследования все чаще подтверждают, что романтические отношения приносят пользу не только эмоциональному состоянию, но и физическому здоровью. Ученые выяснили, что любовь помогает снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и даже способствует восстановлению после инфаркта.

Окситоцин и здоровье сердца

Кардиолог Джой Гелбман (NewYork-Presbyterian и Weill Cornell Medicine) отмечает, что счастливые отношения способствуют выработке окситоцина, известного как «гормон любви». Этот нейромедиатор снижает уровень стресса, стабилизирует давление и благотворно влияет на сердце.

Исследование 2019 года показало, что окситоцин замедляет накопление жировых отложений и холестерина в артериях, снижая риск ишемической болезни сердца. А данные 2022 года говорят о том, что этот гормон может способствовать восстановлению сердечной мышцы после инфаркта.

Влияние семейного положения на здоровье

Однако не только химические процессы играют роль. В 2017 году ученые выяснили, что у женатых людей риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 45% ниже, чем у одиноких. Это объясняется не только эмоциональной поддержкой, но и более внимательным отношением к здоровью: партнеры напоминают друг другу о приеме лекарств, следят за питанием и образом жизни.

Особенно заметен положительный эффект брака у мужчин. Гарвардское исследование показало, что у разведенных и овдовевших мужчин риск смерти от сердечных заболеваний в три раза выше, чем у женатых. А по данным Американского колледжа кардиологии (2023), неженатые мужчины вдвое чаще умирают от сердечной недостаточности в течение пяти лет после постановки диагноза.

У женщин такая зависимость выражена слабее, но все же присутствует. Например, исследование 2009 года показало, что разведенные или живущие отдельно женщины чаще сталкиваются с заболеваниями сердца.

Социальные связи как фактор здоровья

Романтические отношения — не единственный источник положительного влияния на сердце. Доктор Гелбман подчеркивает, что дружба, поддержка семьи и даже наличие домашнего питомца могут оказывать благотворное воздействие на сердечно-сосудистую систему. Общение и забота о близких помогают справляться со стрессом, укрепляют здоровье и продлевают жизнь.