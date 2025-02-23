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· 16+ · Диана Вагапова

Исследование доказало, что сон играет ключевую роль в здоровье

Современные исследования подтверждают, что каче...

Фотограф: Andrea Piacquadio: https://www.pexels.com/ru-ru/photo/3771069/

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Современные исследования подтверждают, что качественный сон играет ключевую роль в здоровье и продолжительности жизни. Долговечность человека зависит не только от генетики, но и от образа жизни, где режим сна имеет особое значение.

Сон — это не просто отдых, а время, когда организм восстанавливает все свои системы. Доказано, что хронический недосып увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и даже онкологии. Люди, которые спят менее семи часов в сутки, имеют более высокую вероятность преждевременной смерти.

Не только количество сна, но и его регулярность играет решающую роль. Если человек ложится и встаёт в одно и то же время, организм адаптируется и работает более эффективно. Нарушение режима может привести к сбоям биоритмов, что негативно сказывается на общем состоянии здоровья.

Качество сна напрямую влияет на психоэмоциональное состояние. Недостаток отдыха может спровоцировать депрессию, тревожность и другие психические расстройства, что, в свою очередь, отражается на физическом здоровье. Поддержание здорового режима сна помогает не только чувствовать себя лучше, но и продлевает жизнь.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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