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Исследование амулета из Германии изменит историю христианства

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Немецкие археологи исследуют необычный артефакт, обнаруженный неподалёку от Франкфурта-на-Майне. Найденный амулет может указывать на то, что христианство появилось в Европе гораздо раньше, чем считалось ранее — примерно на 50 лет.

Артефакт нашли в руинах древнеримского поселения Нида, существовавшего в начале первого тысячелетия. Учёные считают, что это самый ранний материальный след христианства в этом регионе.

Главная ценность находки — скрытая внутри амулета серебряная фольга с гравировкой. Исследовать её удалось без вскрытия — с помощью рентгена и компьютерной томографии. В результате удалось расшифровать текст, в котором упоминаются апостол Тит и Иисус Христос. Это позволяет предположить, что амулет был личным оберегом христианина.

Эта находка может серьёзно повлиять на научное представление о распространении христианства в Европе.

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