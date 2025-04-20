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Искусственный интеллект впервые помог зачать и родить здорового ребенка

В Мексике ребёнок был зачат с помощью ИИ — техн...

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Учёные впервые применили искусственный интеллект для зачатия ребёнка, не прибегая к помощи человека на критических этапах. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале RBMO (Reproductive BioMedicine Online).

Эксперимент прошёл в Мексике, где женщина-доброволец стала участницей уникальной процедуры. Впервые все этапы оплодотворения контролировались ИИ, без участия эмбриологов. Использовалась технология ИКСИ (интрацитоплазматическая инъекция сперматозоида), усовершенствованная с помощью алгоритмов машинного обучения.

Искусственный интеллект:

  • Самостоятельно отобрал сперматозоиды;

  • Контролировал захват материала лазером для наибольшей точности;

  • Минимизировал вмешательство человека, исключив возможные ошибки.

Результат эксперимента оказался успешным — ребёнок родился здоровым, без отклонений.

Учёные уверены, что использование ИИ в репродуктивной медицине может кардинально изменить подход к ЭКО, повысив эффективность и безопасность процедуры.

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