Искусственный интеллект впервые помог зачать и родить здорового ребенка
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Учёные впервые применили искусственный интеллект для зачатия ребёнка, не прибегая к помощи человека на критических этапах. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале RBMO (Reproductive BioMedicine Online).
Эксперимент прошёл в Мексике, где женщина-доброволец стала участницей уникальной процедуры. Впервые все этапы оплодотворения контролировались ИИ, без участия эмбриологов. Использовалась технология ИКСИ (интрацитоплазматическая инъекция сперматозоида), усовершенствованная с помощью алгоритмов машинного обучения.
Искусственный интеллект:
Самостоятельно отобрал сперматозоиды;
Контролировал захват материала лазером для наибольшей точности;
Минимизировал вмешательство человека, исключив возможные ошибки.
Результат эксперимента оказался успешным — ребёнок родился здоровым, без отклонений.
Учёные уверены, что использование ИИ в репродуктивной медицине может кардинально изменить подход к ЭКО, повысив эффективность и безопасность процедуры.
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