Искусственный интеллект впервые помог зачать и родить здорового ребенка

Учёные впервые применили искусственный интеллект для зачатия ребёнка, не прибегая к помощи человека на критических этапах. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале RBMO (Reproductive BioMedicine Online).

Эксперимент прошёл в Мексике, где женщина-доброволец стала участницей уникальной процедуры. Впервые все этапы оплодотворения контролировались ИИ, без участия эмбриологов. Использовалась технология ИКСИ (интрацитоплазматическая инъекция сперматозоида), усовершенствованная с помощью алгоритмов машинного обучения.

Искусственный интеллект:

Самостоятельно отобрал сперматозоиды;

Контролировал захват материала лазером для наибольшей точности;

Минимизировал вмешательство человека, исключив возможные ошибки.

Результат эксперимента оказался успешным — ребёнок родился здоровым, без отклонений.

Учёные уверены, что использование ИИ в репродуктивной медицине может кардинально изменить подход к ЭКО, повысив эффективность и безопасность процедуры.