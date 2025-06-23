Искусственный интеллект предсказывает эпидемии до их начала

Современные технологии всё активнее помогают в борьбе с инфекциями. Анализ больших данных и искусственный интеллект позволяют заранее выявлять угрозы, такие как вспышки гриппа, задолго до того, как ситуация станет серьёзной. Это важное дополнение к привычным способам эпидемиологического контроля.

Метод основан на обработке огромных объёмов цифровой информации. Как сообщает Innovanews.ru, специальные алгоритмы анализируют поисковые запросы, сообщения в соцсетях, обезличенные данные из медицинских карт, продажи лекарств и даже перемещения людей по данным со смартфонов.

Подход уже доказал свою эффективность. Так, в 2019 году канадская система BlueDot, изучив онлайн-сообщения и статистику перелётов, предупредила о вспышке новой болезни в Китае за девять дней до заявления ВОЗ. Для этого используются как математические модели, так и нейросети, способные находить скрытые связи в данных.

Но у технологии есть свои сложности. Прогнозы не всегда точны — возможны ложные тревоги или, наоборот, упущенные угрозы. Кроме того, возникают вопросы этики: насколько безопасно собирать и анализировать столько личных данных? Не приведёт ли это к тотальной слежке?

Есть и проблема доступности — такие системы чаще всего применяются в развитых странах, тогда как бедные регионы могут остаться без защиты, что усиливает цифровое неравенство.

Разработчики идут дальше: создаются цифровые двойники городов — виртуальные копии, где можно моделировать развитие эпидемий без риска для людей. В прогнозы добавляют климатические факторы, чтобы предсказывать вспышки, например, малярии. Но специалисты подчёркивают: технологии — это лишь инструмент, а принимать решения должны люди.