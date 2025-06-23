Не у нас
· 16+ · Анастасия Котенкова

Искусственный интеллект предсказывает эпидемии до их начала

Как большие данные и ИИ учатся предсказывать эп...

Подписаться на Дзен.канал

Современные технологии всё активнее помогают в борьбе с инфекциями. Анализ больших данных и искусственный интеллект позволяют заранее выявлять угрозы, такие как вспышки гриппа, задолго до того, как ситуация станет серьёзной. Это важное дополнение к привычным способам эпидемиологического контроля.

Метод основан на обработке огромных объёмов цифровой информации. Как сообщает Innovanews.ru, специальные алгоритмы анализируют поисковые запросы, сообщения в соцсетях, обезличенные данные из медицинских карт, продажи лекарств и даже перемещения людей по данным со смартфонов.

Подход уже доказал свою эффективность. Так, в 2019 году канадская система BlueDot, изучив онлайн-сообщения и статистику перелётов, предупредила о вспышке новой болезни в Китае за девять дней до заявления ВОЗ. Для этого используются как математические модели, так и нейросети, способные находить скрытые связи в данных.

Но у технологии есть свои сложности. Прогнозы не всегда точны — возможны ложные тревоги или, наоборот, упущенные угрозы. Кроме того, возникают вопросы этики: насколько безопасно собирать и анализировать столько личных данных? Не приведёт ли это к тотальной слежке?

Есть и проблема доступности — такие системы чаще всего применяются в развитых странах, тогда как бедные регионы могут остаться без защиты, что усиливает цифровое неравенство.

Разработчики идут дальше: создаются цифровые двойники городов — виртуальные копии, где можно моделировать развитие эпидемий без риска для людей. В прогнозы добавляют климатические факторы, чтобы предсказывать вспышки, например, малярии. Но специалисты подчёркивают: технологии — это лишь инструмент, а принимать решения должны люди.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

Протоиерей Тарасенко объяснил, как соблюдать Петров пост без напряжения

Интересное в Казани

час назад

Открылись продажи дома в лучшем ЖК России

клоп диванный фото

Новости Татарстана

день назад

Клубника в Татарстане созрела раньше срока и дала двойной урожай

Интересное в Казани

2 дня назад

Глаз дёргается, спина ноет: реальный способ перезагрузки для тех, кто забыл, что такое отдых

диагностика электрики автомобиля в Москве

Новости Татарстана

день назад

Мухаметшин отмечает единство народов Татарстана на Сабантуе

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане устранили ошибки почти во всех муниципальных законах

Новости Татарстана

день назад

Инспекторы в Татарстане проверили свыше 170 тысяч гектаров земли за пять месяцев

Новости Татарстана

день назад

Каждый второй житель Казани поддерживает отпуск из-за выгорания

Не у нас

час назад

Искусственный интеллект предсказывает эпидемии до их начала
Новости Татарстана
час назад

Татарстан компенсирует нехватку энергии с помощью ветра

К 2029 году в Буинском районе Татарстана зарабо...

Не у нас

час назад

В Москве ветеринары спасли корги с опухолью весом почти килограмм

Интересное в Казани

час назад

Открылись продажи дома в лучшем ЖК России

Новости Татарстана

час назад

Школы Татарстана вводят курс «История нашего края» вместо обществознания

Не у нас

час назад

Искусственный интеллект предсказывает эпидемии до их начала
Клубника в Татарстане созрела раньше срока и да...
Новости Татарстана
день назад

Клубника в Татарстане созрела раньше срока и дала двойной урожай

Не у нас

час назад

Священник объясняет, почему нельзя пить и есть на кладбище

Новости Татарстана

день назад

Инспекторы в Татарстане проверили свыше 170 тысяч гектаров земли за пять месяцев

Не у нас

день назад

Россияне сталкиваются с ростом инфекций из-за отказа от вакцинации
Атмосферные веранды Казани: места для незабывае...
Гид по скидкам Казани
6 дней назад

Атмосферные веранды Казани: места для незабываемого отдыха этим летом