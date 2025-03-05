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ИПГ: на Солнце случилась мощная вспышка класса М на 9 минут

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На Солнце зафиксировали вспышку класса М, которая длилась около 10 минут. Об этом сообщили в Институте прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).

«5 марта в 14:50 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4016 (S25E43) зарегистрирована вспышка M1.7 продолжительностью 9 минут», — уточняется в сообщении.

Солнечные вспышки классифицируются по мощности рентгеновского излучения и делятся на пять классов: A, B, C, M и X. При переходе к следующей букве интенсивность возрастает в 10 раз. Такие вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, которые, достигая Земли, способны вызывать магнитные бури.

Ранее россиян предупреждали о возможных последствиях таких бурь. По словам фельдшера Натальи Балан, в этот период у людей могут наблюдаться головные боли, головокружение, слабость, шум в ушах, а также нарушения сна и перепады настроения.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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