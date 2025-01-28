Институт Ван Андела: риск рака может начинаться ещё до рождения человека

Исследователи из Института Ван Андела обнаружили, что вероятность развития рака может закладываться ещё на этапе внутриутробного развития. Согласно их работе, в процессе формирования организма возникают два различных эпигенетических состояния, которые способны либо снижать, либо увеличивать риск заболевания раком на протяжении жизни.

Если организм развивается в состоянии с низким риском, вероятность онкологии минимальна, но при этом чаще могут встречаться такие виды рака, как лейкемия или лимфома. В случае высокого риска вероятность развития рака лёгких или предстательной железы существенно возрастает.

Ранее рак считался преимущественно генетическим заболеванием, которое возникает преимущественно в пожилом возрасте. Однако новое исследование показывает, что на предрасположенность к заболеванию могут влиять эпигенетические процессы, происходящие на ранних этапах развития.

Это открытие открывает перспективы для новых исследований и профилактических методов, которые могут снизить вероятность онкологических заболеваний, начиная с самых ранних стадий жизни человека.