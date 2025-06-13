Инфекционист объяснила, как защититься от вспышек кори

В 2024 году прививку от кори сделали около 33 тысяч жителей Нижнего Новгорода, из которых 26 тысяч — дети. Об этом сообщил главный редактор МИА «Стационар-Пресс» Алексей Никонов в своем Telegram-канале «Бокал прессека».

С начала 2025 года ежемесячно прививались до 2500 человек, в основном дети и подростки. Рекордный показатель был зафиксирован в апреле — 3135 человек.

Никонов отметил, что этих усилий явно недостаточно. По итогам 2024 года в стране зафиксирован двукратный рост заболеваемости корью, увеличившись с 8,92 до 15,35 случая на 100 тысяч человек. При этом большинство заболевших не были привиты.

Инфекционист Екатерина Кулова подчеркнула, что падение коллективного иммунитета связано с массовыми отказами от вакцинации. Причины разные — кто-то боится, кто-то следуют моде, а кто-то решает не вакцинироваться, услышав информацию от других.

Она также напомнила о графике вакцинации от кори:

— детям в 12 месяцев и повторно в 6 лет;

— взрослым рекомендуется ревакцинация в 35 лет;

— женщинам, планирующим беременность, необходимо привиться за два месяца до зачатия.