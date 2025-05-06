Independent: грибок-убийца Aspergillus может убить половину Европы

Исследователи из Манчестерского университета предупредили о стремительном распространении опасных грибков рода Aspergillus из-за климатических изменений. По их прогнозам, к концу XXI века ареал обитания одного из самых патогенных видов — Aspergillus fumigatus — расширится на 77%.

Это может поставить под угрозу здоровье около 9 миллионов европейцев, особенно людей с ослабленным иммунитетом и заболеваниями лёгких. Грибки вызывают тяжёлые респираторные инфекции и могут поражать внутренние органы.

Опасность Aspergillus в том, что оптимальная температура для его роста — 37°C, то есть температура тела человека. Учёные также отмечают, что грибы угрожают сельскому хозяйству: например, Aspergillus flavus способен портить зерновые культуры.

Под угрозой — северный Китай, Россия и даже Скандинавия, пишет Газета.ру.