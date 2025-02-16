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Илон Маск создал самый умный искусственный интеллект

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Основатель xAI Илон Маск объявил о выходе нового продукта компании — обновленной нейросети Grok, работающей на основе искусственного интеллекта. По его словам, релиз чат-бота состоится 17 февраля в 20:00 по тихоокеанскому времени (18 февраля в 7:00 по московскому времени). Об этом сообщает РБК со ссылкой на публикацию Маска в соцсети X.

Предприниматель назвал Grok «самым умным ИИ на планете». Это уже третья версия нейросети, разработка которой ведется с момента основания xAI в 2023 году.

По данным РБК, Маск отмечал, что Grok обладает уникальным преимуществом перед аналогами — он может получать информацию в реальном времени через платформу X. Также он подчеркивал, что чат-бот, как и другие нейросети, работает с текстами, но отличается умением генерировать контент с элементами сарказма и юмора.

Ранее бизнесмен прогнозировал, что к концу 2025 года искусственный интеллект превзойдет человека по интеллектуальным способностям. В период 2027–2028 годов, по его мнению, появится технология, позволяющая создать ИИ, который будет умнее всего человечества. Маск также высказывал опасения, что в будущем вооруженные конфликты будут вестись с применением ИИ и дронов, и призывал не допустить сценария, напоминающего сюжет «Терминатора».

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