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Илон Маск объяснил причину недавнего взрыва Starship

Илон Маск назвал возможную причину недавнего вз...

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Илон Маск назвал возможную причину недавнего взрыва космического корабля Starship во время статических огневых испытаний. По его словам, предварительное расследование указывает на неисправность сосуда высокого давления в грузовом отсеке, который не выдержал необходимое давление. Этот сосуд должен был заполняться азотом, чтобы предотвратить схлопывание, но разрушился при слишком низком давлении.

Маск отметил, что если гипотеза подтвердится, это будет впервые за всю историю Starship. Проблему можно будет быстро устранить, что позволит SpaceX скоро продолжить испытания с новым прототипом. Ракета-ускоритель Super Heavy не была задействована в происшествии, а стартовая площадка, хотя и пострадала, всё ещё готова к испытаниям после ремонта.

Источник: 3dnews.ru

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