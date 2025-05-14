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ИКИ: на Солнце произошла первая вспышка максимального класса X за полтора месяца

На Солнце зафиксирована первая за полтора месяц...

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На Солнце произошла мощная вспышка класса X — первая за последние полтора месяца. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. По предварительным данным, уровень вспышки составил X1.2, и её пик зафиксирован 13 мая в 18:38 по московскому времени.

Специалисты отметили, что это первая вспышка максимального класса после паузы в 1,5 месяца. Последнее подобное событие произошло 28 марта, тогда мощность солнечного выброса достигала X2.0.

По информации ИКИ, вспышка произошла на западном краю Солнца, что снижает потенциальную опасность для Земли. Несмотря на высокую мощность, в глобальном масштабе вспышка не угрожает людям и не вызовет значительных магнитных бурь.

Для справки: вспышки на Солнце классифицируются по шкале рентгеновского излучения. Самые сильные — класс X, за ними следуют M и C, а A и B считаются слабыми и почти незаметными. События такого масштаба могут сопровождаться выбросами плазмы, которые при определённых условиях вызывают магнитные бури на Земле, нарушающие работу связи и навигационных систем.

На данный момент солнечная активность находится под постоянным наблюдением. Специалисты продолжают отслеживать возможные последствия и развитие ситуации.

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