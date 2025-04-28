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IJPT: врачи создали методику искоренения опухолей без побочных эффектов

Американские врачи создали новый метод терапии ...

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Врачи из медицинского учреждения Corewell Health рассказали о разработке инновационной стратегии лечения рака, позволяющей устранять опухоли с минимальным ущербом для организма пациента.

Первой участницей испытаний стала 46-летняя Тиффани Бирд, у которой диагностировали редкую и агрессивную форму рака — аденокистозную карциному слюнной железы. Спустя девять месяцев после завершения терапии у неё отмечено лишь незначительное изменение пигментации кожи в зоне воздействия.

Ключевым элементом новой методики стала роботизированная система доставки протонного пучка, которая обеспечивает высокоточную наводку на опухоль, практически не затрагивая здоровые ткани.

Врачи Corewell Health планируют расширить клинические испытания, привлекая пациентов с другими видами рака — предстательной железы, лёгких и головного мозга. Также ведутся работы над усовершенствованием технологии для повышения её доступности и эффективности, пишет gazeta.ru.

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