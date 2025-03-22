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ИИ за два дня решил задачу, на которую ученым потребовалось 10 лет

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Искусственный интеллект смог решить задачу, над которой ученые из Имперского колледжа Лондона работали целое десятилетие. Исследователи пытались понять, как один тип супербактерий заражает различные виды бактерий, что является важной частью изучения устойчивости бактерий к антибиотикам — глобальной угрозы для здоровья. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), в 2019 году от инфекций, вызванных супербактериями, умерло более 1,27 миллиона человек.

Команда ученых исследовала хромосомные острова, индуцируемые фагами, которые могут заимствовать генетический материал у других вирусов для внедрения своего генома в бактериальные клетки. Но когда исследование было почти завершено, ученые решили проверить, как быстро искусственный интеллект сможет справиться с их задачей.

Для этого они использовали ИИ-инструмент, разработанный Google, который проанализировал данные и всего за два дня пришел к тому же выводу, на который у исследователей ушло десять лет. Это настолько поразило ученых, что они обратились в Google, чтобы выяснить, не имел ли ИИ доступ к их данным заранее. Однако оказалось, что ИИ сам проанализировал доступную информацию и пришел к аналогичной гипотезе.

Тиаго Диас да Коста, преподаватель бактериального патогенеза в Имперском колледже, отметил, что такие технологии могут значительно ускорить научные открытия, помогая преодолевать сложные задачи и находить решения гораздо быстрее.

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