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ИИ предсказал глобальный кризис: названа дата конца света

Суперкомпьютер World One, созданный для анализа...

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Суперкомпьютер World One, созданный для анализа глобальных процессов, предсказал ухудшение качества жизни на Земле уже к 2040 году. Об этом сообщает издание The Daily Star.

Система проанализировала демографические, экологические и экономические данные. Среди выявленных угроз — изменение климата, дефицит питьевой воды, нехватка ресурсов, рост числа природных катастроф, а также риски ядерного конфликта и падения астероида.

По прогнозу, к 2050 году человечество может столкнуться с переломным моментом. Главными факторами станут последствия глобального потепления и перегрузка природных систем.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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