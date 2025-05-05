ИИ предсказал глобальный кризис: названа дата конца света

Суперкомпьютер World One, созданный для анализа глобальных процессов, предсказал ухудшение качества жизни на Земле уже к 2040 году. Об этом сообщает издание The Daily Star.

Система проанализировала демографические, экологические и экономические данные. Среди выявленных угроз — изменение климата, дефицит питьевой воды, нехватка ресурсов, рост числа природных катастроф, а также риски ядерного конфликта и падения астероида.

По прогнозу, к 2050 году человечество может столкнуться с переломным моментом. Главными факторами станут последствия глобального потепления и перегрузка природных систем.