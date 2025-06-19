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ИИ поможет контролировать лишний вес с новым проектом

Искусственный интеллект поможет людям с лишним ...

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На XXVIII Петербургском международном экономическом форуме Сбербанк и Первый МГМУ им. И. М. Сеченова заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали директор Центра индустрии здоровья Сбербанка Сергей Жданов и ректор Сеченовского Университета Петр Глыбочко в присутствии президента Сбербанка Германа Грефа и министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.

Главным проектом станет мобильное приложение «Худеем на здоровье», которое направлено на контроль и снижение лишнего веса. В России более 40 млн человек страдают ожирением, что влияет на психическое здоровье и вызывает серьезные заболевания. С помощью искусственного интеллекта на базе нейросети GigaChat от Сбера пользователи будут получать персонализированные рекомендации, которые помогут достичь желаемого результата.

Сергей Жданов отметил, что сотрудничество с Сеченовским Университетом продолжает развиваться, и вместе с Минздравом разрабатывают AI-сервисы нового поколения для медицины. Платформа Сеченовского Университета также будет использовать ИИ для разработки решений, которые могут быть применены в клиниках.

Источник: НГ.ru

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