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ИИ помог найти молекулу, борющуюся с вирусом свиней и COVID-19

Американские ученые сделали важное открытие в б...

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Американские ученые сделали важное открытие в борьбе с вирусами, которые оказывают значительное воздействие как на свиноводство, так и на здоровье человека. Группа специалистов из США обнаружила молекулу, способную эффективно подавлять репродуктивно-респираторный синдром свиней (РРСС), вирусное заболевание, наносящее огромный ущерб мировому свиноводству.

Как сообщает издание Ветеринария и жизнь, для поиска молекулы ученые использовали искусственный интеллект. Он помог провести скрининг множества молекул, которые были схожи по структуре с белком, ключевым для размножения вируса. Белок NendoU, на который была нацелена работа, почти не изменяется при мутациях вируса, что делает его идеальной целью для лечения.

В ходе лабораторных экспериментов было установлено, что клетки, обработанные найденной молекулой, содержат в тысячу раз меньше вирусных частиц по сравнению с контрольными. Это подтверждает высокую эффективность соединения, которое нарушает размножение вируса и препятствует его способности уклоняться от иммунной системы животных.

Значение этого открытия выходит за рамки свиноводства. Белок NendoU также присутствует у вирусов, поражающих кур (например, при инфекционном бронхите), а также у коронавирусов, включая SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19. Это открытие открывает путь для разработки новых противовирусных препаратов, которые могут помочь как людям, так и животным.

Репродуктивно-респираторный синдром свиней является одной из самых серьезных угроз для свиноводства. В США ежегодные потери от этого заболевания составляют около 1,2 миллиарда долларов, а в ЕС — около 1,5 миллиарда евро. Вирус вызывает у свиней проблемы с дыханием, а у свиноматок приводит к выкидышам и рождению нежизнеспособного потомства.

Источник: sciencexxi.com

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