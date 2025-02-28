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· 16+ · Диана Вагапова

ИИ пока что не может заменить программистов

Использование ИИ в разработке программного обес...

Фотограф: cottonbro studio: https://www.pexels.com/ru-ru/photo/6153343/

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Использование ИИ в разработке программного обеспечения открывает новые горизонты, превращая его из простого инструмента в интеллектуального помощника. Такие системы могут анализировать контекст задачи, предлагать оптимальные решения и даже самостоятельно писать код. Автоматизация рутинных процессов ускоряет разработку и улучшает качество итогового продукта.

Однако, несмотря на значительный прогресс, искусственный интеллект пока не может конкурировать с опытными программистами по эффективности и точности. По данным исследования OpenAI, проведённого с использованием бенчмарка SWE-Lancer, ИИ-модели от OpenAI и Anthropic не справляются с большинством задач, основанных на реальных кейсах.

Хотя работа моделей отличается высокой скоростью, они часто допускают ошибки и не учитывают важные детали. Лучший результат продемонстрировала Claude 3.5 Sonnet, но даже её уровень точности пока недостаточен для практического применения в сложных проектах.

Вывод очевиден: современные ИИ-технологии обладают огромным потенциалом, но пока не готовы полностью заменить живых специалистов. В ближайшем будущем программисты могут не опасаться потери рабочих мест — их навыки остаются востребованными. Для достижения более высокого уровня надёжности и точности ИИ-моделей необходимы дальнейшие исследования и доработка технологий.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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