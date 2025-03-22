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· 16+ · Диана Вагапова

ИИ от Google научился превращать сложные исследования в аудио-подкасты

Google представила интересное обновление для св...

Фотограф: John Tekeridis: https://www.pexels.com/ru-ru/photo/1072851/

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Google представила интересное обновление для своего искусственного интеллекта Gemini. Теперь он способен превращать сложные исследования в аудио-подкасты. Ранее для того, чтобы ознакомиться с длинными отчетами, нужно было их читать, а теперь можно просто послушать, как два виртуальных ведущих обсуждают тему. Эта функция, получившая название Audio Overviews, уже доступна в приложении Gemini.

Как это работает?
Сначала Gemini проводит глубокое изучение темы — ищет информацию в интернете и составляет подробный отчет. Затем, нажав кнопку «Создать аудио-обзор», вы получаете подкаст через несколько минут. В подкасте два голоса ИИ обсуждают тему, как в радиошоу: они объясняют суть, связывают факты и делают информацию более доступной. Это удобно для тех, кто не может читать в данный момент, например, во время поездки или в процессе других дел.

Google уверяет, что такие подкасты помогут людям быстрее осваивать сложные темы — от научных исследований до актуальных новостей. Пока функция доступна только на английском языке, но в будущем обещают добавить поддержку других языков.

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