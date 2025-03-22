ИИ научился взламывать пароли. Как обезопасить свои данные?

Инженер-аналитик компании «Газинформсервис» Екатерина Едемская рассказала, что искусственный интеллект помогает киберпреступникам подбирать даже самые сложные пароли всего за несколько минут. По информации агентства «Прайм», в числе таких инструментов — нейросеть PassGAN, обученная на огромных базах утекших данных.

По словам специалиста, даже крепкие на первый взгляд пароли, если они построены по распространённым шаблонам, могут быть легко угаданы. Причём воспользоваться такими технологиями могут не только опытные хакеры — нейросети умеют маскировать цифровые следы, позволяя злоумышленникам действовать незаметно.

Чтобы обезопасить свои данные, Едемская рекомендует:

использовать сложные и уникальные пароли;

включать двухфакторную аутентификацию;

регулярно обновлять программы;

не открывать подозрительные ссылки;

применять средства для защиты от фишинга.

Соблюдение этих правил поможет значительно снизить риск взлома.