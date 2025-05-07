ИИ нашел следы древней цивилизации под песками Аравии

Археологи из Университета Халифы (ОАЭ) сделали научный прорыв: с помощью спутниковых радаров и искусственного интеллекта они обнаружили следы древних сооружений под песками Аравийской пустыни. Исследуемая территория была визуально однообразной, поэтому стандартные методы раскопок не дали бы результата.

Сначала учёные построили 3D-модели местности на основе спутниковых данных. Затем с помощью георадара и нейросетей определили возможные координаты древних построек. Эти данные позволят провести раскопки с высокой точностью — и, возможно, открыть неизвестную ранее культуру пустынных народов.