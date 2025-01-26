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ИИ изменили правила игры: как трансформируется рынок интернет-рекламы

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В последние десятилетия поисковые системы прошли огромный путь — от простых каталогов 1990-х до современных платформ, активно использующих искусственный интеллект. Google и «Яндекс» давно стали не только поисковиками, но и важными игроками на рекламном рынке.

Финансовая отчетность показывает, насколько реклама является основой их бизнеса. Например, Alphabet Inc., материнская компания Google, в 2023 году заработала 307,4 миллиарда долларов, из которых 77% составили доходы от рекламы. У «Яндекса» основную долю прибыли по-прежнему приносит сегмент «Поиск и портал».

Однако развитие нейросетей изменяет привычный процесс поиска информации. Вместо перехода по множеству ссылок пользователи все чаще получают точные и структурированные ответы. Такие проекты, как Perplexity и «Нейро» от «Яндекса», демонстрируют, как искусственный интеллект улучшает обработку данных.

ChatGPT стремительно набирает популярность, достигнув к декабрю 2024 года 300 миллионов активных пользователей в неделю и обрабатывая более 1 миллиарда сообщений ежедневно. Хотя Google по-прежнему лидирует по числу запросов, нейросети начинают серьезно сокращать разрыв.

Эти изменения вынуждают компании перестраивать свои рекламные стратегии. Все больший акцент делается на создание качественного экспертного контента. «Яндекс» выбрал гибридный путь, внедряя нейросеть «Нейро» в свою поисковую систему, чтобы объединить традиционные и инновационные подходы.

Эксперты считают, что традиционный поиск не исчезнет, но будет дополнен новыми возможностями, предоставляемыми ИИ. Компании, которые сумеют сбалансировать инновации и монетизацию, окажутся в выигрыше, отмечает Forbes.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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