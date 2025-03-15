Не у нас
· 16+ · Диана Вагапова

ИИ и нейросети все чаще используют для обмана россиян

Руководитель компании «Форс технологии» Борис К...

Фотограф: Photo By: Kaboompics.com: https://www.pexels.com/ru-ru/photo/5904074/

Подписаться на Дзен.канал

Руководитель компании «Форс технологии» Борис Косарев рассказал РИАМО, что преступники всё чаще применяют искусственный интеллект и нейросети для манипуляции людьми.

По его словам, мошенники используют не только технические средства, но и тактики психологического воздействия, анализируя персональные данные жертвы с помощью ИИ. Это позволяет им находить уязвимости и выстраивать эффективные схемы обмана.

Косарев также напомнил, что глава Следственного комитета Александр Бастрыкин ранее предлагал ужесточить наказание за преступления с применением искусственного интеллекта.

Эксперт отметил, что утечки баз данных создают дополнительную угрозу. ИИ помогает злоумышленникам быстро обрабатывать большие объёмы информации и адаптировать схемы под каждого человека.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

19 часов назад

Аномальная жара и затопленные дороги: чем опасна весна 2025 года в Татарстане?

Интересное в Казани

день назад

Казань засияла: открытие конкурса "Мисс и Миссис Бизнес Татарстан 2025

средство зондер от клопов

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане судья скрыл гражданство США у 2 детей и получил благодарность

Интересное в Казани

3 дня назад

Дешевые розетки, слабые автоматы: почему электрика в казанских квартирах превращается в угрозу

курсы по ремонту холодильников в Санкт-Петербурге

Не у нас

день назад

В Великобритании 2 таксы попытались съесть тело хозяйки

Не у нас

день назад

Ученые поняли механизм болезни Паркинсона

Новости Казани

день назад

Мусульмане просили поменять основное блюдо на 13-м республиканском ифтаре

Новости Казани

день назад

Мошенники все еще чаще всего звонят татарстанцам от имени банков, операторов и правоохранителей

Не у нас

день назад

В Перу нашли подземные туннели инков
Новости Татарстана
день назад

Татарская Бузова Эльвира Хан планирует увеличить грудь

По словам блогера, она уже прошла все медицинск...

Не у нас

4 минуты назад

ИИ и нейросети все чаще используют для обмана россиян

Новости Казани

2 часа назад

В Казани активно обсуждают сельскохозяйственную ярмарку

Новости Казани

4 часа назад

Кризис нипочем, казанцы продолжают активно скупать квартиры в элитных ЖК

Не у нас

5 часов назад

В Казани представят дрон с ИИ
Таксиста, сбившего 11 казанцев на Вишневского, ...
Новости Казани
день назад

Таксиста, сбившего 11 казанцев на Вишневского, доставили в суд

Новости Казани

5 часов назад

На обновление дорожной разметки в Казани направлено почти полмиллиона рублей

Новости Казани

6 часов назад

В Казани второй раз за месяц побит температурный рекорд

Новости Казани

день назад

В Казани рабочий упал и погиб на стройке
Не только Кремль и Кул Шариф: рассказываем, гд...
Интересное в Казани
4 дня назад

Не только Кремль и Кул Шариф: рассказываем, где в Казани найти кусочек морского побережья