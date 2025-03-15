ИИ и нейросети все чаще используют для обмана россиян
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Руководитель компании «Форс технологии» Борис Косарев рассказал РИАМО, что преступники всё чаще применяют искусственный интеллект и нейросети для манипуляции людьми.
По его словам, мошенники используют не только технические средства, но и тактики психологического воздействия, анализируя персональные данные жертвы с помощью ИИ. Это позволяет им находить уязвимости и выстраивать эффективные схемы обмана.
Косарев также напомнил, что глава Следственного комитета Александр Бастрыкин ранее предлагал ужесточить наказание за преступления с применением искусственного интеллекта.
Эксперт отметил, что утечки баз данных создают дополнительную угрозу. ИИ помогает злоумышленникам быстро обрабатывать большие объёмы информации и адаптировать схемы под каждого человека.
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