Игроки в России сталкиваются с массовыми сбоями в онлайн-играх

С 9 июня 2025 года российские игроки начали жаловаться на проблемы с подключением к популярным играм, таким как Dead by Daylight, Apex Legends, Zenless Zone Zero и Battlefield 2142. Основная проблема — это трудности с подключением к серверам, высокая задержка и ошибки подключения. Особенно остро ситуация стоит в Сибири и на Дальнем Востоке, где проблемы более заметны, хотя на западе страны также бывают сбои.

Считается, что причиной является блокировка серверов Amazon, через которые проходят данные для этих игр. Из-за этого соединение становится нестабильным, а пинг — слишком высоким, особенно для пользователей, находящихся далеко от Европы.

Предполагается, что блокировки могут быть частью стратегии по ограничению зарубежных сервисов и переходу на внутренние инфраструктуры. Это не первый случай подобных проблем: в прошлом, например, блокировка Telegram в 2018 году тоже вызвала сбои в работе множества сервисов, включая игровые.

Пока что игрокам приходится искать способы обхода блокировок, а компаниям адаптироваться к новым условиям. Похоже, что проблемы могут продолжаться ещё долго, если не будут найдены решения.

Источник: CyberMeta