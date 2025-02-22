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Игорь Балынин рассказал, в каких случаях досрочное погашение ипотеки невыгодно

Доцент кафедры общественных финансов Финансовог...

Фотограф: Lukas: https://www.pexels.com/ru-ru/photo/590022/

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Доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин рекомендует заемщикам рассмотреть вариант открытия банковского вклада вместо досрочного погашения ипотеки. Об этом сообщает LIFE.

Эксперт пояснил, что такой подход может быть выгодным, если процентная ставка по вкладу превышает ипотечную хотя бы на 1-3%. В этом случае заемщик может получить дополнительный доход от депозита, что сделает досрочное погашение менее привлекательным.

Балынин привел пример: при ставке по вкладам в 25% годовых потенциальный доход может составить 400 тысяч рублей. Однако он подчеркнул, что окончательное решение стоит принимать с учетом рыночной ситуации.

Снижение процентных ставок на депозиты уже началось, поэтому заемщикам с ипотекой под 19% годовых и ниже экономист советует зафиксировать выгодные условия вклада на максимально длительный срок. Сейчас еще доступны предложения с 25% годовых на пять лет, что позволяет накопить значительную сумму.

Балынин отметил, что разумное управление финансами требует сравнения выгоды от досрочного погашения ипотеки с потенциальным доходом от инвестирования.

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