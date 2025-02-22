Игорь Балынин рассказал, что нужно делать, чтобы пенсия была 50.000 рублей

Чтобы размер страховой пенсии превысил 50 тысяч рублей, необходимо накопить 300 пенсионных баллов. Об этом сообщил доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Эксперт пояснил, что сумма пенсии формируется из фиксированной выплаты, которая ежегодно индексируется, и произведения стоимости одного пенсионного балла на их количество у конкретного человека. В 2025 году стоимость одного балла составит 145,69 рубля.

По его расчетам, при наличии 300 баллов страховая пенсия достигнет 52 614 рублей.

Ранее экономист объяснял, что для получения пенсии выше средней требуется стаж не менее 35 лет, что позволит рассчитывать на выплаты около 31 тысячи рублей.